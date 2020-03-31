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بعد قرار «النقد».. تنبيه مهم من «البنوك» في حال توقف الراتب دون فصل من العمل

بعد قرار «النقد».. تنبيه مهم من «البنوك» في حال توقف الراتب دون فصل من العمل
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تواصل – الرياض:

أصدرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، تنبيهًا مهمًا لمن توقف راتبه دون فصل، بعد قرار مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، بتأجيل أقساط أفراد القطاع الخاص لمدة 6 أشهر.

وقال طلعت حافظ، الأمين العام للجنة، في تصريحات صحفية، إن القرارات التي أصدرتها مؤسسة النقد أمس، المتضمنة تأجيل أقساط الأفراد الذين فقدوا وظائفهم من القطاع الخاص لمدة 6 أشهر، لا تشمل مَن يتوقف راتبه دون فصل.

وأوضح أن “هناك دعم للقطاع الخاص، بحسب ما جاء في قرار النقد للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تعاني بعض الصعوبات المالية؛ إذ سيتم منحها تمويلاً ميسرًا”.

واعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أمس حزمة إجراءات احترازية جديدة في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس “كورونا” (COVID-19) على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومتابعة تأثيره في الأسواق المالية والاقتصادية.

ومن هذه القرارات إعادة هيكلة التمويل للعملاء دون رسوم إضافية، وإعفاء كل العملاء من رسوم انخفاض الرصيد أو إعادة التمويل، إضافة إلى تأجيل أقساط الأفراد في القطاع الخاص ممن فقدوا وظائفهم.

وبيّنت أن الإجراءات المتخذة تتضمن الإجراءات الإشرافية وسياساتها الاحترازية لمواجهة آثار فيروس “كورونا”؛ وذلك دعمًا من المؤسسة للبنوك في الوقت الحالي، ومساعدتها في التركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائها، وتلبية احتياجاتهم التمويلية في الظروف الراهنة.

وشدَّدت المؤسسة على البنوك بأهمية الالتزام بتقديم مجموعة من وسائل الدعم لعملائهم في الوقت الحالي، وتمكينهم من مواجهة آثار انتشار فيروس “كورونا”، إلى جانب أهمية دعمهم القطاع الخاص لتخفيف آثار انخفاض التدفقات النقدية.

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