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وزارة التجارة: ضبط 133 منتج مخالف يومياً.. وعقوبة رادعة للمتحايلين على أنظمة حماية المستهلك

وزارة التجارة: ضبط 133 منتج مخالف يومياً.. وعقوبة رادعة للمتحايلين على أنظمة حماية المستهلك
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تواصل – متابعات:

أحالت وزارة التجارة 178 قضية خاصة بمخالفات أنظمة المستهلك إلى النيابة العامة منذ بداية عام 2020.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن الوزارة، تأكيدها ضبط أكثر من 10 ملايين منتج مخالف بمعدل 133 ألف منتج مخالف يوميا، حتى منتصف شهر مارس الجاري.

وأوضحت الوزارة أن بيع أي منتجات مخالفة لأنظمة حماية المستهلك يعد مخالفة تستوجب إيقاع غرامة مالية تصل لمليون ريال أو السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معاً مع إغلاق المنشأة، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري، إضافة إلى نشر ملخص الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وأكدت استمرار الفرق التفتيشية في أداء مهامها والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك واتخاذ كافة الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفات يتم ضبطها وتطبيق العقوبات على المخالفين.

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