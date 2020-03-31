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«الصحة» تكشف عدد الأسِرَّة الجاهزة لاستقبال الحالات المصابة بـ«كورونا» (فيديو)

«الصحة» تكشف عدد الأسِرَّة الجاهزة لاستقبال الحالات المصابة بـ«كورونا» (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة أن القطاعات الصحية بالمملكة قادرة على تقديم خدمات صحية مميزة جدًا، موضحة وجود أكثر من 80 ألف سرير بمستشفيات المملكة جاهزة لاستقبال الحالات منها 8 ألاف سرير خاص بالعناية المركزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في فيديو نشرته الوزارة عبر حسابها بتويتر، إنه يوجد أكثر من 2000 سرير منها مخصصة لحالات العزل المتقدم للحالات الوبائية، مشيراً  إلى وجود خطط احتوائية واستيعابية لفيروس كورونا المستجد، في حال احتاجت الخدمات؛ لأن تتسع لاستيعاب حالات أكثر.

يُذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس الإثنين، تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة إلى 1453 (ألف وأربعمائة وثلاث وخمسين) حالة.

 

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