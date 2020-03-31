توضيح من «الجوازات» بشأن الإجراءات المتبعة لتمديد إقامة الوافدين بالمهن التجارية

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أوضحت المديرية العامة للجوازات، كيفية تمديد إقامات الوافدين بالمهن التجارية المتواجدين داخل وخارج المملكة، والمشمولين بقرار الإعفاء من المقابل المالي للفترة من (18-3-2020، وحتى 30-6-2020)، حيث سيكون ذلك آليا ولا حاجة لمراجعة مقراتها.

وأكدت الجوازات أن ذلك يتم من قبل صاحب العمل، من خلال رابط تم تحديده ويخص منصة التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية، (أضغط هنا)- وفقاً لـ” عكاظ”-.

وحدد الموقع ما يجب على الجهات الطالبة للتمديد «أصحاب عمل، رب أسرة» التقيد به من إجراءات تشمل المدة باليوم، تعني المدة المطلوب العودة خلالها بعد إصدار التمديد، وتعبئة النموذج الإلكتروني عبر موقع خدمات التأشيرات الإلكترونية لوزارة الخارجية وتصديقه إلكترونيا،

وأوضحت أن تكون الإقامة سارية المفعول للشخص المطلوب، وإدخال جميع البيانات باللغة العربية عدا الأسماء، إذا كان المطلوب للزيارة من جنسيات دول غير عربية ومطابقة لجوازات سفرهم، وبالنسبة لتمديد العودة لزوجات المواطنين فإنه يتم طلبها من السفارة بغض النظر عن المدة طالما أن الإقامة سارية المفعول،و يتم التحقق من الهوية من خلال بوابة النفاذ الموحد، مما يساعد في تسريع إنهاء إجراءات الطلب آلياً دون الحاجة لتقديمه ورقياً لوزارة الخارجية.