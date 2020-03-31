خبير إعلامي يُعلق على منع مشاهير مواقع التواصل من تغطية الأحداث أثناء منع التجول

تواصل- فريق التحرير:

قال أستاذ الإعلام الدكتور خالد الفرم أن هناك حالة من الفوضى التراكمية بالميدان الإعلامي خلال السنوات الماضية، موضحاً أن منع مشاهير منصات التواصل الاجتماعي من تغطية الأحداث أثناء فترة منع التجول خطوة أولى لتنظيم وترتيب الميدان الإعلامي.

وأضاف الفرم لـ”عكاظ” أن النظام الإعلامي رسالة ومسؤولية، لا مجال فيهما للهواة والاجتهادات، مؤكداً أن «القضية ليست قضية مشاهير سناب أو صحافة المواطن، فالتغطية الإعلامية لها متطلبات دقة ومصداقية وتثبت، ولابد أن تكون ضمن سياسات تحريرية وفق أهداف النظام الإعلامي والأهداف الكلية للتعامل مع الرأي العام.

وتابع أنه عندما يخرج أحد الأشخاص وهو يشرب «مطهرا» هذا مشروع إعلامي مضاد للأهداف التي من أجلها يعمل النظام الإعلامي».

ولفت الفرم إلى أن القضية ليست قضية أشخاص ولا وسيلة بقدر ما هي العودة لحساسيات صناعة الإعلام وأنظمة العمل الإعلامي «نتطلع إلى إطلاق مشروع للنهوض بالعمل الإعلامي وبناء منظومة على أسس مهنية سواء فيما يتعلق بالعمل الداخلي أو الخارجي» .