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باحثون أمريكيون يكتشفون علامة جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا

باحثون أمريكيون يكتشفون علامة جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح باحثون في كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية، سبب فقدان الأشخاص المصابين بفيروس كورونا لحاسة الشم عندما تبدأ معاناتهم من أعراض مرض الالتهاب الرئوي الذي يتسبب به الفيروس.

ووفقاً لـ” العربية” اعتبر المتخصصون في الأكاديمية الأمريكية لطب الأنف والأذن والحنجرةأن الفقدان الجزئي لحاستي الشم والذوق لدى المصابين بفيروس كورونا هما من بين الأعراض غير النمطية لـ COVID-19، مؤكدين أن المصابين بهذا الفيروس يفقدون تدريجيا الإحساس بالروائح وكذلك تذوق الطعم، في أعراض غير عادية وغير نمطية للمرض الذي يتسبب به كورونا المستجد، وهذه الظواهر الغريبة بحاجة لدراسة معمقة.

فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها لا تستطيع حتى الآن التأكيد بثقة كاملة أن ظهور هذه الأعراض يشكل دليلا ساطعا على وجود المرض الذي ينتج عن الإصابة بفيروس كورونا، إلا أنها أضافت، أن مثل هذه الأعراض حدثت في نفس الوقت لدى العديد من المصابين بالفيروس. وعلى سبيل المثال، بدت هذه الأعراض على لاعب كرة السلة الأمريكي رودي جوبر بشكل أكيد عند إصابته بفيروس كورونا.

وأظهرت الدراسات التي أجريت على جينومات الفئران والقرود والبشر، أن خلايا معينة في تجويف الأنف تخفي البروتينات عن الفيروس، وهذا ما يشكل الشرط اللازم لاختراق الفيروس للجسم ودخوله إليه، ومن ثم إصابة الرئتين بالالتهابات.

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