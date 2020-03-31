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إمارة مكة تطلق رابطاً لاستقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من حملة برّاً بمكة

إمارة مكة تطلق رابطاً لاستقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من حملة برّاً بمكة
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تواصل – واس:

أطلقت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر موقعها على تويتر رابط (https://bmakkah.ecloud.sa/login) لاستقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من حملة (برًّا بمكة)، التي وجه بإطلاقها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مؤخرًا، لإتاحة الفرصة للأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة.

وتهدف الحملة إلى رصد الأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرة بتوقف نشاطها خلال ساعات تطبيق منع التجوّل، والأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة، وتقديم الدعم لهم، لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة بالإمارة.

ووجه سمو الأمير خالد الفيصل بتشكيل لجنة في كل محافظة من محافظات المنطقة لرصد الحالات التي تستحق المساعدة، وذلك بالتعاون مع أفرع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة.

من جانبها بينت إمارة المنطقة أن فريق عمل مختص سيتولى استقبال الدعم ومراجعة الطلبات المقدمة، والتأكد منها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتقديمها عقب ذلك للمستفيدين.

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رابط استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من حملة «برًّا بمكة»

رابط استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من حملة «برًّا بمكة»

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