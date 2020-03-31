وزير الصحة الكويتي: نتوقع انفراجة أزمة كورونا بعد شهرين حال الالتزام بالتعليمات

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توقع وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح أنه في حال التزام المواطنين والمقيمين بالإرشادات الصحية والإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا فإن الأمور ستعود إلى طبيعتها خلال شهرين أي مع بداية شهر يونيو.

وأضاف “الصباح” لصحيفة “الراي” أنه «إذا استمر استقرار الإصابات والسيطرة الصحية على الفيروس، فإن التخفيف التدريجي للإجراءات الراهنة آتٍ، وقد تعود الحياة خطوة بعد خطوة، ولكن إذا تزايد معدل الانتشار فإن العودة للحياة الطبيعية ستكون مؤجلة، ولا نستبعد أن يقرّر مجلس الوزراء الحظر الكامل للتجول حرصاً على ضبط انتشار الوباء بين الناس».

وشدد على «ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي لعبور هذه المرحلة المهمة والحساسة في السيطرة على المرض والتفشي»، ووجه نصيحة بضرورة تجنب كل أشكال الاختلاط قائلاً: «العدوى قد تأتيكم من القريب قبل البعيد، وهذا الأمر يجب أن يكون واضحاً للجميع… اعتبروا أنفسكم في حرب صحية، والاختلاط هو العدو، حيث متى تخالطتم عرضتم أنفسكم للعدوى، وعرضتم أسركم إلى الخطر».