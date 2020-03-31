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«تحفيظ الجبيل» تحتفل بختم أحد طلابها لكتاب الله عن بُعد عبر تطبيق «زووم»

«تحفيظ الجبيل» تحتفل بختم أحد طلابها لكتاب الله عن بُعد عبر تطبيق «زووم»
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تواصل – فريق التحرير:

احتفت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالجبيل بختم أحد طلابها لكتاب الله تعالى، على الهواء مباشرة عبر تطبيق “زووم”، وهو الطالب أنس بن إبراهيم الفيفي من حلقة مسجد الإمام الذهبي بحي جلمودة بمدينة الجبيل الصناعية.

وحضر الختمة كل من مدير عام الجمعية فضيلة الشيخ خالد بن عبدالرحمن الجبر وعضو مجلس الإدارة م. عبدالله السالم، ود. وليد البلالي ومدير الشؤون التعليمية هاني عمير، ووالد الطالب أ. إبراهيم الفيفي، وجمع من منسوبي الجمعية وأقارب الطالب.، حيث هنأ الحضور الابن أنس لختمه كتاب الله، متمنين له التوفيق والنجاح.

وقال مدير عام الجمعية: إن هذه أولى ثمرات تطبيق حلقات التحفيظ عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة، التي كان من ثمرتها متابعة الأبناء من منازلهم وبإشراف مباشر من الأسرة، حيث قامت الجمعية بتفعيل الحلقات عبر تطبيق زووم بين مدرس كل حلقة مع طلابه، وحققت نجاحًا وتفاعلاً مفرحًا.

وأضاف : نتوقع أن تثمر هذه الحلقات بأثر كبير على الأبناء والبيت، كما قدم شكره لكل من ساهم في قطف هذه الثمرة من أسرة الطالب ولكل العاملين في الجمعية من أعضاء مجلس الإدارة وموظفين ولكل الداعمين من أهل الإحسان.

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