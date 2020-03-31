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رغم فقده ٧ من أفراد أسرته في حادث.. مواطن يرفض إقامة عزاء التزاماً بالتعليمات لمنع انتشار «كورونا» (فيديو)

رغم فقده ٧ من أفراد أسرته في حادث.. مواطن يرفض إقامة عزاء التزاماً بالتعليمات لمنع انتشار «كورونا» (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

قال المواطن رازق جولان الشراري: إن أفراداً من أسرته توفوا في حادث انقلاب سيارة بمحافظة القريات بالجوف، فقد فيه والدته وخالته وابنة خالته وزوجته وأولاد أخيه، كما أصيب فيه ابنه وابن أخيه.

وأضاف “الشراري” أنه على الرغم من كل هذا فإن ذلك لم يمنعه من الحفاظ على أمن وطنه وخاصة من فيروس كورونا الجديد، لكون المواطنين هم الجنود الأوائل لمواجهة هذا الفيروس عن طريق اتباع طرق الوقاية والحماية.

وأكد أنه لم يتلق العزاء حتى لا يكون بؤرة لانتشار المرض رغم معزة الأهل والألم لكن الوطن أغلى وأعز.

 

 

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