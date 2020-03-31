رابط استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من حملة «برًّا بمكة»

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أطلقت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر موقعها على تويتر رابط (اضغط هنا) لاستقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من حملة (برًّا بمكة).

وتهدف الحملة إلى رصد الأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرة خلال فترة منع التجوّل والأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة، وتقديم الدعم لهم، لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة بالإمارة.

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل قد وجه مؤخرًا، بإطلاق حملة “برًّا بمكة”، لدعم الأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرة خلال فترة منع التجوّل بسبب فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد وجه الأمير خالد الفيصل بتشكيل لجنةٍ في كل محافظة من محافظات المنطقة لرصد الحالات التي تستحق المساعدة، وذلك بالتعاون مع أفرع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة، ومن المقرر أن يتولى فريق عمل مُختص استقبال الدعم ومراجعة الطلبات المقدمة، والتأكد منها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، عقب ذلك تقديمها للمستفيدين.