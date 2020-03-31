الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

رابط استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من حملة «برًّا بمكة»

رابط استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من حملة «برًّا بمكة»
0

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر موقعها على تويتر رابط (اضغط هنا) لاستقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من حملة (برًّا بمكة).

وتهدف الحملة إلى رصد الأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرة خلال فترة منع التجوّل والأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة، وتقديم الدعم لهم، لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة بالإمارة.

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل قد وجه مؤخرًا، بإطلاق حملة “برًّا بمكة”، لدعم الأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرة خلال فترة منع التجوّل بسبب فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد وجه الأمير خالد الفيصل بتشكيل لجنةٍ في كل محافظة من محافظات المنطقة لرصد الحالات التي تستحق المساعدة، وذلك بالتعاون مع أفرع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة، ومن المقرر أن يتولى فريق عمل مُختص  استقبال الدعم ومراجعة الطلبات المقدمة، والتأكد منها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، عقب ذلك تقديمها للمستفيدين.

مواد ذات صلة

أمضوا 14 يوما.. خروج الدفعة الأولى من الحجر الصحي بسبب كورونا (فيديو)

أمضوا 14 يوما.. خروج الدفعة الأولى من الحجر الصحي بسبب كورونا (فيديو)

إمارة مكة تحدد مراكز ضبط الدخول والخروج من وإلى جدة

إمارة مكة تحدد مراكز ضبط الدخول والخروج من وإلى جدة

بالصور.. «مدني مكة» يخمد حريقاً اندلع بشقة سكنية وإخلاء 50 شخصاً بالعقار

بالصور.. «مدني مكة» يخمد حريقاً اندلع بشقة سكنية وإخلاء 50 شخصاً بالعقار

بالفيديو.. «أمن الطرق» تؤكد: ناقلات المواد الغذائية مستثناة من أمر منع الدخول والخروج

بالفيديو.. «أمن الطرق» تؤكد: ناقلات المواد الغذائية مستثناة من أمر منع الدخول والخروج

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>