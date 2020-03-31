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الشيخ المطلق يرد على من يزعم علاج «كورونا» بالكركم والمر: اتقوا الله (فيديو)

الشيخ المطلق يرد على من يزعم علاج «كورونا» بالكركم والمر: اتقوا الله (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

وجه الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء رسالة لهؤلاء الذين يروجون لوصفات يزعمون خلالها علاج كورونا، قائلا لهم: “يا إخواني اتقوا الله .. ليس هذا الوقت وقتكم”.

وقال المطلق، في لقاء ببرنامج “فتاوى” على القناة “السعودية”، إن الناس الآن في مصيبة وبعض الناس من كبار السن يقولون شربة المر والكركم تعالج من “كورونا”.

وتساءل الشيخ المطلق متعجبا: “من أين لكم بهذه المزاعم! وهل أنتم دارسون وأجريتم التجارب للوصول إلى هذه النتيجة؟”.

وتعجب المطلق بقوله : “هل نترك الطب والدارسين الحاصلين على الشهادات فيه ونلجأ لمثل هذه الوصفات، داعياً الجميع إلى تقوى الله والعودة إلى أهل الذكر في المرض، وعدم اللجوء لمثل هذه الوصفات.

وختم الشيخ المطلق بقوله: “هناك عواجز وشبان ومساكين يتأثرون بما يسمعون، مضيفا : “أعرف شخصا كان يعاني من التهاب الكبد الوبائي، وتضرر ضررا بالغا من هذه الوصفات إلى أن وتوفاه الله، وختاما عليكم بأهل الذكر وهم في هذا المجال أهل الطب”.

 

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