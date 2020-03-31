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توجيه من أمانة جدة لـ«المطاعم» بشأن طلبات العملاء خلال «منع التجول»

توجيه من أمانة جدة لـ«المطاعم» بشأن طلبات العملاء خلال «منع التجول»
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تواصل – فريق التحرير:

ألزمت أمانة جدة المطاعم بإحكام وإغلاق طلبات العملاء بطريقة آمنة قبل تسليمها لمندوبي التوصيل، بهدف سلامة وصول المنتج الغذائي للمستهلك بشكل صحي.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن أمانة جدة ممثلة في البلديات الفرعية ألزمت المطاعم بإحكام غلق طلبات العملاء، قبل تسليمها لمندوبي التوصيل.

وأشار الزهراني إلى أن ذلك يأتي ضمن إطار حرص الأمانة للتأكد من التزام المنشآت بتنفيذ خطط مكافحة انتشار “كورونا” المستجد والحد من وجود أي احتمالات لانتقال العدوى لا قدر الله.

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