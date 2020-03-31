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أكبر حصيلة يومية.. وفاة 418 شخصاً في فرنسا بفيروس كورونا

أكبر حصيلة يومية.. وفاة 418 شخصاً في فرنسا بفيروس كورونا
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تواصل – واس:

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 418 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 3024 حالة بزيادة نسبتها 16 في المئة، ولتصبح فرنسا رابع دولة يتجاوز فيها عدد وفيات المرض ثلاثة آلاف بعد الصين وإيطاليا وإسبانيا.

وقال مدير وكالة الصحة العامة جيروم سالومون في مؤتمر صحفي إن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 44550 بزيادة بنسبة 11 في المئة خلال 24 ساعة.

وأضاف سالومون أن 5107 أشخاص حالتهم خطيرة ويحتاجون إلى أجهزة دعم للإبقاء على قيد الحياة بزيادة 10 في المئة مقارنة بيوم الاثنين الماضي، وهي زيادة تسارعت مجدداً بعد أن كانت تباطأت ليومين.

ولا تسجل الحصيلة اليومية للحكومة سوى الذين يموتون في المستشفيات، لكن السلطات تقول إنها ستتمكن عما قريب من جمع بيانات عن الوفيات في دور رعاية المسنين، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى زيادة كبيرة في عدد الوفيات المسجلة.

 

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