بالقوة الجبرية.. توقيف شخص خالف «منع التجول» وحاول الهروب بمركبة دون لوحات

تواصل – فريق التحرير:

أوقف رجال الأمن بالقوة الجبرية أحد الأشخاص بعد مخالفته لقرار منع التجول وحاول الهروب بمركبة بدون لوحات بأحد المناطق.

وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت في وقت سابق أن من يخالف أمر منع التجول يُعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، وتُضاعف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً.

وأشارت إلى أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى -بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة- وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المشددة التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا، ومنها تعليق الدراسة وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين، وكذلك منع التجول.