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رسمياً.. الصحة الأمريكية تسمح باستخدام «كلوروكين» لعلاج كورونا

رسمياً.. الصحة الأمريكية تسمح باستخدام «كلوروكين» لعلاج كورونا
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تواصل – واس:

قالت وزارة الصحة الأمريكية، اليوم الاثنين، إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية صادقت على استخدام كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين كعلاج لفيروس كورونا المستجد لكن في المستشفيات فقط.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن العقارين مضادان لعلاج الملاريا ويمكن للأطباء وصفهما للمرضى المراهقين والراشدين المصابين بكوفيد 19 الذين يعالجون في المستشفيات فقط.

وحذرت السلطات الصحية الأمريكية السكان من تعاطي الدواء خارج المستشفيات والرعاية الطبية المطلوبة، حيث سينطلق اختبار مبني على بروتوكول أعده البروفيسور راوولت، ويجمع بين الهيدروكسيكلوروكين وأزيثرومايسين (مضاد حيوي) في علاج المرضى بمدينة نيويورك.

 

 

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