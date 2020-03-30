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«النظارة» سلاح بشري جديد في الحرب على «كورونا»

«النظارة» سلاح بشري جديد في الحرب على «كورونا»
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تواصل – وكالات:

نصحت طبيبة عيون بريطانية، بارتداء النظارات، الطبية أو العادية، بدلاً من العدسات اللاصقة، لضمان حماية أفضل من عدوى فيروس كورونا الجديد.

وقال جراحة العيون صابرينا شاه إن النظارات يمكن أن تكون عازلاً بين العين والفيروس الذي قد يكون محمولاً في الجو، حسب “ديلي ميل” أمس.

وأشارت إلى أن النظارات تقلل احتمالات مسح مستخدمها عينه بيده، ما يقلص إمكان نقل العدوى من اليد للعين.

كما نصحت بأن يغسل الإنسان يديه بالصابون جيداً، ثم يقوم بغسل عدسات نظارته بالماء والصابون، مشيرة إلى أن الصابون يدمر البروتين الذي يغلّف الفايروس. وأضافت أن تكرار غسل عدسات النظارة مهم كلما تركت على سطح قاس.

وأكدت أن عدسات النظارة تمثل درعاً للحماية في حال عطس شخص أو سعل أمامك، لكن سطح النظارة نفسه يمكن أن يكون ملاذاً للفايروس الباحث عن طريقة للتغلغل في جسم الإنسان.

وشرحت أن الطرق الرئيسية للعدوى تتمثل في العينين، والأنف، والفم، ولابد من إبقاء هذه الأعضاء محمية من خلال النظافة وغسل الأيدي بالصابون.

وأوضحت أنه مثلما يُنصح الإنسان بعدم لمس عينيه بيده، فإن عليه ألا يلمس عدسات نظارته.

وقالت إن من الضروري غسل النظارة كلما عاد الإنسان إلى منزله من الخارج، إذ إن الفايروس يمكن أن يبقى حياً فوق الأسطح القوية ساعات عدة.

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