الأعلى عالمياً.. الولايات المتحدة تسجل 158 ألف إصابة بكورونا

تواصل – وكالات:

سجلت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، أعلى نسبة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم.

وبلغ عدد الإصابات حتى الآن 158 ألفًا و571 حالة إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى ألفين و938 حالة وفاة، إضافة إلى شفاء 5 آلاف و211 حالة من الفيروس على مستوى القطر.

وبحسب الأرقام التي عممتها مستشفيات “جونز هوبكنز” الأمريكية اليوم لا تزال ولاية نيويورك هي الأعلى ضمن الولايات الأمريكية في عدد الإصابات والوفيات.

وتجاوزت مدينة نيويورك عتبة قاتمة مساء أمس، فقد ارتفع عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 1000 بعد أقل من شهر من اكتشاف الحالة الأولى في الولاية.

وسجلت الولاية 66 ألفًا و500 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، فيما بلغ عدد الوفيات ألفًا و 218 إصابة، تليها نيوجيرسي بـ 16 ألفًا و636، وولاية ميتشيجان بـ 6 آلاف و498 حالة.

ووفقاً لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت جهود إنشاء مستشفيات ميدانية في نيويورك لاستيعاب المصابين بالفيروس الذين تتضاعف أعدادهم تقريبا كل ثلاثة إلى أربعة أيام.

كما يجري إنشاء مستشفى ميداني في حديقة سنترال بارك في نيويورك بهدف مواجهة التدفق المتوقع للمصابين بفيروس كورونا المستجدّ.

ومن المقرر أن تصل سفينة تابعة لسلاح البحرية الأمريكية مجهّزة كمستشفى تضم ألف سرير و 1200 موظف صحي خلال اليوم .