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متحدث «النيابة» يوضح آلية رصد وضبط مخالفات مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

متحدث «النيابة» يوضح آلية رصد وضبط مخالفات مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير

أوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة ماجد الدسيماني، آلية رصد وضبط مخالفات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال في مداخلة على قناة “السعودية”، إن آلية الرصد تمر بثلاث مراحل، تحت إشراف مباشر من وكیل النیابة العامة.

وأضاف أن مركز الرصد في النیابة العامة يعمل على مدار 24 ساعة لرصد المخالفات، وما يتم رصده يعالج من قبل 3 فرق ھي (تقني وفني وإجرائي).

وأشار إلى أن الفريق التقني يقوم برصد أي نشاط محل التجريب، وبعد التأكد من النشاط يحیله إلى الفريق الفني، الذي يحدد التكییف القانوني للعمل، وبعد ذلك يحیله إلى الفريق الإجرائي، والذي يصدر بدوره أمر القبض أو الاستدعاء للشخص.

 

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