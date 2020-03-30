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الإطاحة بمواطن تلفط بعبارات غير لائقة على رجال الأمن خلال منع التجول

الإطاحة بمواطن تلفط بعبارات غير لائقة على رجال الأمن خلال منع التجول
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تواصل – واس:

ألقت شرطة عسير، القبض على مواطن أطلق عبارات “غير لائقة” على رجال الأمن، خلال فترة منع التجول.

وظهر مواطن في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتسخط ويتذمر ويتلفظ بعبارات غير لائقة بحق رجال الأمن إثر تحرير مخالفة منع التجول عليه.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد بن محمد الدباش، أنه بالإشارة إلى المقطع؛ أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن القبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأضاف أنه جرى إيقافه وإحالته إلى فرع النيابة العامة لتطبيق العقوبة النظامية بحقه.

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