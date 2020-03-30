مستجدات كورونا في المملكة.. تسجيل 154 إصابة وتعافي 49 حالة

تواصل – واس:

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ (734) ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (152) ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات (34)ألف حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل (154) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19، في المملكة، منها ( 16) حالة مرتبطة بالسفر ومعزولة صحيا منذ قدومها إلى منافذ المملكة، وبقية الحالات وعددها (138) حالة من المخالطين لحالات سابقة و تحت المراقبة الصحية.

‏‎وبيّن أن الحالات الجديدة توزعت في مدن مكة المكرمة 40 حالة، والدمام 34حالة، والرياض 22 حالة، والمدينة المنورة 22 حالة، وجدة 9 حالات، والهفوف 6 حالات، والخبر 6 حالات، والقطيف 5 حالات، والطائف حالتان، وينبع حالة واحدة، وبريدة حالة واحدة، والرس حالة واحدة، وخميس مشيط حالة واحدة، والظهران حالة واحدة، وصامطة حالة واحدة، والدوادمي حالة واحدة، وتبوك حالة واحدة.

وأشار إلى تسجيل 49 حالة تعافي جديدة، ففي مكة المكرمة 40 حالة و 6 حالات في جدة، وحالة واحدة في الهفوف، وحالتان في الرياض، ولم تسجل ولله الحمد أي حالة وفيات، فيما توزعت الحالات الحرجة على عدد من المدن والمحافظات ففي المدينة المنورة 10 حالات، وفي الظهران حالة واحدة، وفي الهفوف حالة واحدة ،وفي الرياض حالتان، وفي مكة المكرمة حالتان، وفي أبها حالة واحدة، وفي الباحة حالة واحدة، وفي جدة حالتان، وفي الدمام حالة واحدة، وفي الخبر حالة واحدة.

وأشار الدكتور العبدالعالي إلى أن العدد التراكمي للحالات المسجلة لفايروس كورونا بالمملكة بلغ 1453، والعدد التراكمي للتعافي 116 حالة، والعدد التراكمي للوفيات 8 حالات.

وجدّد متحدث وزارة الصحة التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

من جهته لفت المتحدث الأمني بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب النظر إلى بيان وزارة الداخلية الذي صدر اليوم ونُشر عبر وكالة الأنباء السعودية بشأن تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية في عدد من الأحياء السكنية في مكة المكرمة الذي بدأ تطبيقه ابتداء من الساعة الثالثة من مساء هذا اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر.

وأشار إلى أنه بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية فقد تم زيادة عدد خطوط غرف العمليات 911 و 999 بما يضمن سرعة الرد على المواطن والمقيم لتسهيل وتقديم جميع الخدمات المطلوبة من غرف العمليات.

وأشاد بالالتزام العالي الذي تمت ملاحظته من جميع أطياف المجتمع ومؤسساته بتطبيق أمر منع التجول، حاثا على أهمية المحافظة على هذا الالتزام العالي .

وبشأن تجاوز بعض أصحاب المهن لأمر منع التجول أوضح المقدم الشلهوب أن اللجنة المعنية الصحية أصدرت قرارات بإغلاق بعض الأنشطة احترازياً وعدم مزاولتها، وتقوم الجهات الأمنية والرقابية بمتابعة ذلك ورصد المخالفات المتعلقة بذلك، وأشار متحدث الداخلية أنه تم ضبط العديد من المخالفين سواء في المدن أو في القرى أو المراكز منذ بداية تطبيق القرارات وأعلن عنها في وسائل الإعلام و منصات وزارة الداخلية.

وأبان أن وزارة الداخلية تحيل كل مخالف يتم ضبطه إلى النيابة العامة لتطبيق كل ما يتعلق بمخالفة هذه القرارات ونشرها وتداولها عبر التواصل الاجتماعي.

‏من جانبه طمأن المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل أن هناك إستراتيجية للأمن الغذائي التي أقرها مجلس الوزراء في شعبان 1439هـ، مشيراً إلى أن لجنة الأمن الغذائي تجتمع برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة بصورة دورية لمتابعة وضع السلع الغذائية الأساسية وقدرة الإمداد لكل منها، وكان آخر اجتماعاتها يوم أمس.

وأكد على استمرار جميع عمليات إنتاج الغذاء، وتوفر مخزون إستراتيجي كاف من السلع الأساسية، منوهاً بأن المملكة حققت ولله الحمد نسب اكتفاء مرتفعة في العديد من المنتجات الزراعية، وعلى سبيل المثال 60 % من الاكتفاء الذاتي من الدواجن أي ما يقارب مليون طن سنويا، و60% من الخضار حيث ينتج محليا حوالي ما كميته 180 ألف طن شهريا، و 109% من الحليب ومشتقاته، أي ما يتجاوز 7.5 ملايين لتر يوميا، ونسب مقاربة في بيض المائدة، و 55% من المنتجات البحرية، و92% من البطاطس.

وأضاف أنه وفقاً لأعمال الوزارة للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي فإن الوزارة تعمل على تلبية حاجة السوق من خلال مصادر أخرى متنوعة مثل القمح والدقيق، ولدى المؤسسة العامة للحبوب بحمد الله مخزون بحدود مليوني كيس جاهزة للتوزيع عند الطلب، خلاف الإنتاج اليومي لمطاحن إنتاج الدقيق الذي يبلغ 15 ألف طن، والذي يغطي حاجة الاستهلاك المحلي كاملا ، وابتداء من الشهر القادم سيبدأ موسم تسلّم ما يقارب من 700 ألف طن إضافي من القمح المحلي، وأكثر من مليون ومائتي ألف طن من القمح المستورد ستصل بحول الله قبل نهاية شهر يوليو، خلاف المخزونات الإستراتيجية من القمح التي تتجاوز المليون طن.

وبين الدكتور أبا الخيل أنه فيما يخص اللحوم الحمراء فقد حققت المملكة نسبة اكتفاء تقدر بحوالي 30% ، مشيراً إلى أن الوزارة وسّعت خيارات الاستيراد التي بلغت حتى اليوم 29 دولة تستورد منها بمتوسط 6 ملايين رأس سنويا، وخلال أسبوع وصلت المملكة 5 بواخر محملة بأكثر من 50 ألف رأس من المواشي، إضافة إلى العديد من البواخر التي ستصل تباعاً.

ولفت النظر إلى أن إدخال التقنيات الحديثة في الزراعة، وتنوع البيئات في المملكة أسهم في استمرار أعمال الإنتاج الزراعي طوال العام، إذ أسهم التحول الرقمي الذي حققته الوزارة وتفعيل أدوات العمل عن بعد لجميع منسوبيها في ضمان استمرار وكفاءة أعمال الوزارة من خلال توفير الخدمات الإلكترونية للمستفيدين الخارجيين والداخليين، حيث بلغ مجمل عدد العمليات منذ بدء تفعيل العمل عن بعد ما يقارب 147 ألف عملية على مستوى الخدمات الإلكترونية والأنظمة المساندة( مثل إصدار التراخيص وتجديدها و طلب الخدمات الأخرى).

وأكد متحدث وزارة “البيئة” أنه وفقا لتوجيه وزارة الداخلية فإن جميع العاملين في القطاع الزراعي من المزارعين والنحالين وصيادي الأسماك ومربي الماشية يسمح لهم بالتنقل في كل الأوقات، شريطة استخدام السيارات المخصصة للنقل، وحمل ما يثبت الانتماء للمهنة مثل السجل الزراعي أو التجاري، وبطاقة النحالين والصيادين، والشهادة الصحية، دون الحاجة لأي مستندات إضافية من الوزارة.

وشدد الدكتور أبا الخيل على ضرورة الحرص بعدم الهدر في الأغذية والالتزام بالاستهلاك المسؤول ، مؤكداً عدم جدوى تخزين الأغذية، فالمنتجات الزراعية والغذائية بحمد الله متوفرة وبجودة عالية، وتخزين المواد الغذائية سيسهم في نهاية الأمر بهدر غذائي كبير سيرفع من أرقام الهدر والفقد الغذائي في المملكة التي تتجاوز 33% من إجمالي الأغذية في المملكة، ويصل قيمة الهدر الغذائي بالمملكة (40) مليار ريال.

يذكر أن اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا عقدت اليوم اجتماعها الأربعون برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

واطلعت على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية ، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره.

وأثنت اللجنة على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة خلال مدة السماح بالتجول.

وعقب الاجتماع عُقد مؤتمر صحفي مشترك لمتحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالوالي والمتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، ومتحدث وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل.