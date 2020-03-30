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بدءًا من مايو.. المملكة ترفع صادرات النفط إلى 10.6 ملايين برميل

بدءًا من مايو.. المملكة ترفع صادرات النفط إلى 10.6 ملايين برميل
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة الطاقة، اليوم الإثنين، أن المملكة سترفع صادراتها من النفط إلى 10.6 ملايين برميل، بداية من شهر مايو المقبل.

وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة، أن المملكة تعتزم زيادة صادراتها البترولية، بدءًا من شهر مايو المقبل، بنحو 600 ألف برميل يومياً، ليرتفع مجمل الصادرات البترولية السعودية إلى 10 ملايين و600 ألف برميل يوميًا.

وتأتي هذه الزيادة نتيجة إحلال الغاز الطبيعي المنتج من حقل الفاضلي، محل البترول، الذي كان يُستهلك لغرض إنتاج الكهرباء.

كما تأتي بالإضافة إلى انخفاض الطلب المحلي على مشتقات البترول، جراء انخفاض حركة النقل بسبب الإجراءات الاحترازية المُتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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