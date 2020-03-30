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شرطة الرياض تضبط 6 مواطنين تباهوا بمخالفتهم أمر منع التجول بالأفلاج

شرطة الرياض تضبط 6 مواطنين تباهوا بمخالفتهم أمر منع التجول بالأفلاج
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تواصل – واس:

ضبطت شرطة الرياض 6 مواطنين بالعقد الثالث من العمر، ظهروا في مقطع فيديو متداول ، يتباهون بمخالفتهم لأمر منع التجول في محافظة الأفلاج.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يقوم بالتصوير مع مجموعة أشخاص ويتباهون بمخالفتهم لأمر منع التجول في الأحمر بمحافظة الأفلاج، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن تحديد هوياتهم والقبض عليهم وهم (ستة مواطنين) جميعهم بالعقد الثالث من العمر، وقد جرى إيقافهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

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