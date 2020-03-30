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مستجدات «كورونا» في العالم بالتفصيل.. 752 ألف مصاب ووفاة 36 ألفا

مستجدات «كورونا» في العالم بالتفصيل.. 752 ألف مصاب ووفاة 36 ألفا
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تواصل – وكالات:

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به تجاوز 752 ألفا حتى الساعة السابعة مساء بتوقيت أم القرى، اليوم الإثنين.

وأشارت بيانات منصة “وورلد ميتر”، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، إلى أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم تجاوز 752 ألفا، فيما اقترب عدد المتعافين من 160 ألفا، كما أشارت إلى أن عدد الوفيات تجاوز 36 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة حاليا، دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إيطاليا وإسبانيا والصين وألمانيا وإيران وفرنسا والمملكة المتحدة.

وبلغت الحصيلة في الولايات المتحدة نحو 146 ألف حالة إصابة و2612 حالة وفاة، وتجاوزت حصيلة إيطاليا حاجز الـ100 ألف إصابة لتبلغ 102 ألف حالة إصابة و11591 حالة وفاة.

بينما بلغت حصيلة إسبانيا نحو 86 ألف حالة إصابة و7340 حالة وفاة، فيما بلغت حصيلة الصين 81470 حالة إصابة و3304 حالة وفاة.

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