هل قاطع صلة الرحم لا تقبل أعماله عند الله؟.. «الشيخ الخثلان» يجيب

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قال الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إنه لا يوجد دليل على أن من قطع رحمه لا تقبل أعماله عند الله سبحانه وتعالى.

وأضاف “الخثلان”، في برنامج “الجواف الكافي” على قناة المجد، أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لما خلق الخلق قامت الرحم وتعلقت بالعرش وقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال ربها أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، فقالت بلى، فقال ذلك لكي؟، ثم قال عليه الصلاة والسلام اقرؤوا ما شئتم {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ }.

وتابع الشيخ الخثلان “فمن وصل رحمه، وصله الله بكل بر وتيسر وتوفيق، ومن قطع رحمه قطعه الله تعالى من كل خير وبر وتوفيق وتيسير، ولكن كون من قطع رحمه لا تقبل أعماله لا أعلم لهذا دليلا.

وختم الشيخ الخثلان بقوله “إن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، ومرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته لكنه لا يخرج عن دائرة الإسلام”.