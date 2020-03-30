أحضروا حلاقاً داخل استراحة.. ضبط مواطنين خالفوا إجراءات الوقاية من كورونا بالجوف

تواصل – واس:

تمكنت الجهات الأمنية بالجوف من ضبط وتوقيف عدد من المواطنين خالفوا إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا حيث أقدموا على إحضار حلاقا داخل استراحة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، إنه بالإشارة للفيديوهات المتداولة بوسائل التواصل الاجتماعي ويظهر فيها مجموعة من المواطنين بعد إحضارهم لحلاق داخل استراحة، في تجاوز لقرار إغلاق محلات الحلاقة احترازياً ومنع ممارستها، في مخالفة صريحة للإجراءات الوقائية الاحترازية الموصى بها للحد من انتشار فايروس كورونا، وقيامهم بتوثيق ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية من ضبطهم وإيقافهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.