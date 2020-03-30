للتأكد من مطابقتها للمواصفات.. تحليل 1400 عينة أغذية وأدوية وأجهزة طبية ومعقمات

تواصل – واس:

أجرت الهيئة العامة للغذاء والدواء منذ ظهور فيروس كورونا (كوفيد 19) تحليلاً لأكثر من 205 عينات من المعقمات، و1000 اختبار على منتجات غذائية و140 عينة دوائية و137 جهازًا طبيًا، حيث عملت مختبرات الهيئة مؤخراً بالطاقة القصوى على مدار الأسبوع، وسرّعت عملية التحليل لتستغرق 45 دقيقة حتى إصدار النتائج، وذلك من خلال تخصيص طواقم فنية وأخصائيي مختبرات من جميع الأقسام لأداء هذه المهمة.

يأتي ذلك بهدف بهدف ضمان سلامة المنتجات والتأكد من مطابقتها للمواصفات، في ظل الطلبات المتزايدة لتحليل المعقمات بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية في المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتحلّل الهيئة عبر مختبراتها نسبة الشوائب في المعقمات والمواد الخام للتأكد من نقاوتها وصلاحيتها للاستخدام في عمليات التصنيع، وتتأكد من دقة النتائج عن طريق سلسلة من الخطوات والإجراءات، ثم ترسل نتائج التحليل إلى الإدارات والقطاعات المختصة لاتخاذ اللازم إما باعتماد المنتج في حال كانت النتيجة مطابقة أو إيقاف المنتج إذا كانت نتيجته غير مطابقة للمواصفات.

وتعلن الهيئة باستمرار عن المنتجات المخالفة عبر موقعها الإلكتروني (هنا الرابط)، ومنصاتها في شبكات التواصل الاجتماعي.

ويجري تشغيل المختبرات بشكل تكاملي مع قطاعات الهيئة من خلال إجراء التحاليل والاختبارات اللازمة على العينات الغذائية والدوائية والأجهزة والمنتجات الطبية سواءً المُصنعَّة محلياً أو المستوردة، وذلك عن طريق خمسة مختبرات رئيسية موزعة على مناطق المملكة التي تفحص وتختبر وتحلل جميع العينات بحسب تخصص كل مختبر وتطابقها مع المواصفات والاشتراطات المعتمدة, إضافة إلى تقديم المشورة العلمية والفنية.