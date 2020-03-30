الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

للتأكد من مطابقتها للمواصفات.. تحليل 1400 عينة أغذية وأدوية وأجهزة طبية ومعقمات

للتأكد من مطابقتها للمواصفات.. تحليل 1400 عينة أغذية وأدوية وأجهزة طبية ومعقمات
0

تواصل – واس:

أجرت الهيئة العامة للغذاء والدواء منذ ظهور فيروس كورونا (كوفيد 19) تحليلاً لأكثر من 205 عينات من المعقمات، و1000 اختبار على منتجات غذائية و140 عينة دوائية و137 جهازًا طبيًا، حيث عملت مختبرات الهيئة مؤخراً بالطاقة القصوى على مدار الأسبوع، وسرّعت عملية التحليل لتستغرق 45 دقيقة حتى إصدار النتائج، وذلك من خلال تخصيص طواقم فنية وأخصائيي مختبرات من جميع الأقسام لأداء هذه المهمة.

يأتي ذلك بهدف بهدف ضمان سلامة المنتجات والتأكد من مطابقتها للمواصفات، في ظل الطلبات المتزايدة لتحليل المعقمات بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية في المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتحلّل الهيئة عبر مختبراتها نسبة الشوائب في المعقمات والمواد الخام للتأكد من نقاوتها وصلاحيتها للاستخدام في عمليات التصنيع، وتتأكد من دقة النتائج عن طريق سلسلة من الخطوات والإجراءات، ثم ترسل نتائج التحليل إلى الإدارات والقطاعات المختصة لاتخاذ اللازم إما باعتماد المنتج في حال كانت النتيجة مطابقة أو إيقاف المنتج إذا كانت نتيجته غير مطابقة للمواصفات.

وتعلن الهيئة باستمرار عن المنتجات المخالفة عبر موقعها الإلكتروني (هنا الرابط)، ومنصاتها في شبكات التواصل الاجتماعي.

ويجري تشغيل المختبرات بشكل تكاملي مع قطاعات الهيئة من خلال إجراء التحاليل والاختبارات اللازمة على العينات الغذائية والدوائية والأجهزة والمنتجات الطبية سواءً المُصنعَّة محلياً أو المستوردة، وذلك عن طريق خمسة مختبرات رئيسية موزعة على مناطق المملكة التي تفحص وتختبر وتحلل جميع العينات بحسب تخصص كل مختبر وتطابقها مع المواصفات والاشتراطات المعتمدة, إضافة إلى تقديم المشورة العلمية والفنية.

مواد ذات صلة

ضبط مصنع يعد معقمات مغشوشة وحليب أطفال بطرق مخالفة (فيديو)

ضبط مصنع يعد معقمات مغشوشة وحليب أطفال بطرق مخالفة (فيديو)

فيديو يوثق سرعة اشتعال «المعقمات».. ومختصون: تجنبوا الاقتراب من اللهب

فيديو يوثق سرعة اشتعال «المعقمات».. ومختصون: تجنبوا الاقتراب من اللهب

نصائح لاستخدام المعقمات بشكل أفضل للوقاية من كورونا

نصائح لاستخدام المعقمات بشكل أفضل للوقاية من كورونا

«شرطة الجوف»: ضبط شارب المعقمات ومواد التنظيف وإحالته للنيابة

«شرطة الجوف»: ضبط شارب المعقمات ومواد التنظيف وإحالته للنيابة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>