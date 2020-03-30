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متحدث «البيئة» يعلق على ظاهرة تخزين الأغذية بسبب وباء «كورونا» (فيديو)

متحدث «البيئة» يعلق على ظاهرة تخزين الأغذية بسبب وباء «كورونا» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، عبدالله أبا الخيل، اليوم الاثنين، أنه “لا يوجد جدوى من تخزين الأغذية، ولله الحمد المنتجات الغذائية متوفرة بجودة عالية”.

وقال “أبا الخيل” في المؤتمر الصحفي المشترك عن مستجدات فيروس كورونا: إن “المملكة حققت نسب اكتفاء مرتفعة في العديد من المنتجات الزراعية”.

وأضاف المتحدث باسم “البيئة والزراعة”: “لدينا 29 دولة نستورد منها المواشي، حيث استوردت المملكة 50 ألف رأس من المواشي خلال أسبوع، وستصل بواخر محملة بالمواشي وسيكون هناك توازن بين العرض والطلب”.

وختم “أبا الخيل” بأن “كافة العاملين في المجال الزراعي يسمح لهم بالتنقل في كافة الاوقات؛ شريطة إثبات المهنة وبالسيارة المخصصة لذلك”.

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