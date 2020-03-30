الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بعد تجاوز أصحاب بعض المهن لقرار «منع التجول».. «الداخلية» توضح الإجراء المتبع ضدهم (فيديو)

بعد تجاوز أصحاب بعض المهن لقرار «منع التجول».. «الداخلية» توضح الإجراء المتبع ضدهم (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، اليوم الاثنين، طريقة التعامل مع أصحاب المهن التي تجاوزت قرار “منع التجول” في بعض مناطق الملمكة.

وقال “الشلهوب” خلال المؤتمر الصحفي اليومي: إن “الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة أصدرت قرارات بمنع ممارسة بعض الأنشطة سواء داخل مقار أصحاب هذه المهن أو بالخارج”.

وأضاف: أن “وزارة الداخلية مع الجهات المعنية تقوم بتطبيق كافة التعليمات الخاصة بمخالفة هذه القرارات، وقبل دخولي المؤتمر تم الإعلان عن حالتين في أحد المناطق، كذلك بالأمس ومن بداية تطبيق القرارات تم الإعلان عن أكثر من حالة سواء في المدن أو القرى أو المراكز”.

وأكد “الشلهوب” أن “بعد المسافات أو محاولات هؤلاء الأشخاص إخفاء مخالفاتهم لن تنج وسيتم ضبطهم من قبل جهات الأمن؛ سواءً كان المخالف مواطنًا أو مقيمًا أو من أحضر صاحب المهنة المخالفة”.

وختم متحدث “الداخلية” بالإشارة إلى أن “منع تلك المهن ليس إلا للمصلحة العامة ومصلحة الوطن”، مبينًا أنه سيتم إحالة كل مخالف للنيابة العامة لتطبيق العقوبات بحقه.

مواد ذات صلة

الداخلية: عزل ٦ أحياء في مكة ومنع التجول فيها على مدار اليوم

الداخلية: عزل ٦ أحياء في مكة ومنع التجول فيها على مدار اليوم

هل يلزم سداد المخالفات المرورية لتمديد إقامة الوافدين؟.. «الجوازات» توضح

هل يلزم سداد المخالفات المرورية لتمديد إقامة الوافدين؟.. «الجوازات» توضح

«الداخلية» تنشر خريطة توضيحية لمراكز منع الدخول والخروج بـ«جدة»

«الداخلية» تنشر خريطة توضيحية لمراكز منع الدخول والخروج بـ«جدة»

شوارع «جدة» بعد تقديم منع التجول.. مسؤولية والتزام (فيديو)

شوارع «جدة» بعد تقديم منع التجول.. مسؤولية والتزام (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>