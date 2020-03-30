بعد تجاوز أصحاب بعض المهن لقرار «منع التجول».. «الداخلية» توضح الإجراء المتبع ضدهم (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، اليوم الاثنين، طريقة التعامل مع أصحاب المهن التي تجاوزت قرار “منع التجول” في بعض مناطق الملمكة.

وقال “الشلهوب” خلال المؤتمر الصحفي اليومي: إن “الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة أصدرت قرارات بمنع ممارسة بعض الأنشطة سواء داخل مقار أصحاب هذه المهن أو بالخارج”.

وأضاف: أن “وزارة الداخلية مع الجهات المعنية تقوم بتطبيق كافة التعليمات الخاصة بمخالفة هذه القرارات، وقبل دخولي المؤتمر تم الإعلان عن حالتين في أحد المناطق، كذلك بالأمس ومن بداية تطبيق القرارات تم الإعلان عن أكثر من حالة سواء في المدن أو القرى أو المراكز”.

وأكد “الشلهوب” أن “بعد المسافات أو محاولات هؤلاء الأشخاص إخفاء مخالفاتهم لن تنج وسيتم ضبطهم من قبل جهات الأمن؛ سواءً كان المخالف مواطنًا أو مقيمًا أو من أحضر صاحب المهنة المخالفة”.

وختم متحدث “الداخلية” بالإشارة إلى أن “منع تلك المهن ليس إلا للمصلحة العامة ومصلحة الوطن”، مبينًا أنه سيتم إحالة كل مخالف للنيابة العامة لتطبيق العقوبات بحقه.