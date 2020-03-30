يرتكبه الأغلبية.. خطأ شائع يصيب 12 مواطنًا من عائلة واحدة بـ«كورونا» (فيديو)

تواصل – الرياض:

تسبب خطأ صغير في إصابة عائلة سعودية مكونة من 12 شخصًا بفيروس كورونا.

وروى أحد أفراد العائلة، في مقطع فيديو، كيفية إصابة عائلته بفيروس كورونا، مناشدًا المواطنين بالابتعاد عن التجمعات الأسرية؛ لأنها كانت سببًا في نقل العدوى لهذا العدد من عائلته.

وقال الشاب: “منذ بدء الحكومة لمنع التجمعات والخروج بالأماكن العامة، نفذنا التوجيهات ولم نعد نخرج للأماكن العامة وبدأنا في الحجر المنزلي”.

وأضاف: “لكن الخطأ الذي وقعنا فيه ويفعله الكثير هي التجمعات العائلية، وهذا الخطأ أدت إلى إصابة 12 فردًا من عائلتنا من ضمنهم أنا وأمي وجدي وخالي وخالتي وزوجات أخوالي وأبنائهم”.

وتابع قائلا: “كنا نتجمع في بيت جدي وما كان أحد يظهر عليه أي أعراض، وبعد تجمع عائلي في يوم الجمعة بدأت أمي تشعر بأعراض الربو، فهي تعاني وتبين بعد ذلك إصابتها وعدد من أفراد العائلة بالفيروس”.