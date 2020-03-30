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وزير الصحة يعلن عن أمر جديد من خادم الحرمين بشأن علاج المصابين بـ«كورونا»

وزير الصحة يعلن عن أمر جديد من خادم الحرمين بشأن علاج المصابين بـ«كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا .

وأكد الربيعة أن هذا الأمر الكريم يأتي من منطلق حرص خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على صحة الجميع الذي وضع لصحة المواطن والمقيم أولوية قصوى لضمان سلامة الجميع .

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الصحة بمقر هيئة الغذاء والدواء بمدينة الرياض اليوم .

وقال الربيعة: إنالعمل في مكافحة#كورونامتناغم بين الجهات لأن خلفه القائد الفذ ولي العهدالأمير محمد بن سلمان الذي يتابع سير العمل ليل نهار ويؤكد أن الإنسان له الأولوية القصوى.

وأشاد الربيعة بالتكامل بين القطاعات الحكومية المختلفة، مؤكداً أن حكومة المملكة لم تتردد في اتخاذ الاحترازات قبل ظهور الفيروس بالمملكة.

 

 

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