هل الامتناع عن زيارة الوالدين في ظل أزمة كورونا يعتبر من أنواع العقوق؟.. المطلق يجيب (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

بعض كبار السن يطلبون من أبنائهم ضرورة زيارتهم لهم وهم يخشون عليهم من العدوى؛ فهل عدم الذهاب يُعتبر عقوقًا؟ سؤال أجاب عليه المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق.

وقال المطلق في برنامج “فتاوى” على القناة السعودية إن “عدم الذهاب للآباء والأمهات في هذه الفترة ليس عقوقًا”.

ودعا إلى التحلي بالصبر إلى أن تزول هذه الغمة بإذن الله وتعود الاجتماعات العائلية والتجمعات الأسرية.

وأضاف أن “بعض الأمهات تُرَتب زيارات أسبوعية لأبنائهم مع أسرهم، وهي تظن أن الوقت الآن كما كان قبل انتشار فيروس كورونا”.

وشدد أنه “لا يجوز اجتماعات الناس لأن الوقاية خير من العلاج”؛ متسائلًا: “لماذا نعرّض أنفسنا وأطفالنا لخطر العدوى بهذا المرض ونذهب نجتمع عند أمهاتنا وآبائنا؟”.

وأكد أن “عدم الذهاب للآباء والأمهات في هذه الفترة ليس عقوقًا أبدًا، فهم محسنون لآبائهم خاصة كبار السن، إذا أصيبوا بفيروس كورونا قد يتعرضون لمضاعفات صحية”.

كما حذَّر من أن هذه الاجتماعات العائلية التي تضم الأجداد والأبناء والأحفاد والخدم في مكان واحد -مع الانتشار السريع للعدوى بهذا الفيروس- قد تحصل عنه لا قدر الله إصابة لأحدهم؛ وبالتالي تنتشر العدوى بينهم بشكل سريع”.

وبخصوص ضرورة ذهاب الابن لأمه لقضاء احتياجاتها الضرورية، قال “المطلق”: “لا بأس أن يذهب مع الالتزام بالاحتياطات الصحية”.

لكنه استدرك “المطلق” محبذًا أن يُقنع والدته بعدم جدوى مجيئه إليها حتى لا ينقل إليها العدوى من منطلق محبته وخشيته عليها.