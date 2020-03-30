للوقاية من «كورونا».. نصائح مهمة لمن يعمل في منزله ويستخدم «لوحة المفاتيح»

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يعمل الملايين من الأشخاص من المنزل للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا الجديد، وتعد لوحات المفاتيح والشاشات معدات حيوية بالنسبة للكثير من الأشخاص، لذا لا بد من الحفاظ على نظافتها وخلوها من الفيروسات بشكل مستمر.

ووفقاً لصحيفة “ميرور” البريطانية أشارت الدراسات الأولية إلى أن الفيروس يمكن أن يعيش لمدة تصل إلى ثلاثة أيام على الأسطح مثل البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ.

ومع ذلك وجد باحثون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن الفيروس بقي على متن سفينة “دايموند برينسيس” لمدة 17 يوماً بعد مغادرة ركابها المصابين.

وأوضح الخبراء أنه تعتمد مدة بقاء الفيروس على نوع الأسطح، ودرجة تعرضها لأشعة الشمس، والاختلافات في درجات الحرارة والرطوبة وعدد مرات تنظيف السطح.

وسواء كنت تعمل من المنزل أو لا تزال مضطراً للذهاب إلى العمل، فإنه يجب عليك تنظيف وتعقيم مكتبك والمعدات التي تستخدمها وخاصة لوحة المفاتيح وفأرة الكمبيوتر يومياً إن أمكن وذلك لأنها تعد بيئة خصبة للجراثيم والفيروسات.

هذا بالإضافة إلى غسل اليدين لمدة 20 ثانية بعد العودة إلى المنزل، أو العطس، أو السعال، أو تناول الطعام.