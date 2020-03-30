الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

للوقاية من «كورونا».. نصائح مهمة لمن يعمل في منزله ويستخدم «لوحة المفاتيح»

للوقاية من «كورونا».. نصائح مهمة لمن يعمل في منزله ويستخدم «لوحة المفاتيح»
0

تواصل – فريق التحرير:

يعمل الملايين من الأشخاص من المنزل للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا الجديد، وتعد لوحات المفاتيح والشاشات معدات حيوية بالنسبة للكثير من الأشخاص، لذا لا بد من الحفاظ على نظافتها وخلوها من الفيروسات بشكل مستمر.

ووفقاً لصحيفة “ميرور” البريطانية أشارت الدراسات الأولية إلى أن الفيروس يمكن أن يعيش لمدة تصل إلى ثلاثة أيام على الأسطح مثل البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ.

ومع ذلك وجد باحثون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن الفيروس بقي على متن سفينة “دايموند برينسيس” لمدة 17 يوماً بعد مغادرة ركابها المصابين.

وأوضح  الخبراء أنه تعتمد مدة بقاء الفيروس على نوع الأسطح، ودرجة تعرضها لأشعة الشمس، والاختلافات في درجات الحرارة والرطوبة وعدد مرات تنظيف السطح.

وسواء كنت تعمل من المنزل أو لا تزال مضطراً للذهاب إلى العمل، فإنه يجب عليك تنظيف وتعقيم مكتبك والمعدات التي تستخدمها وخاصة لوحة المفاتيح وفأرة الكمبيوتر يومياً إن أمكن وذلك لأنها تعد بيئة خصبة للجراثيم والفيروسات.

هذا بالإضافة إلى غسل اليدين لمدة 20 ثانية بعد العودة إلى المنزل، أو العطس، أو السعال، أو تناول الطعام.

مواد ذات صلة

يرتكبه الأغلبية.. خطأ شائع يصيب 12 مواطنًا من عائلة واحدة بـ«كورونا» (فيديو)

يرتكبه الأغلبية.. خطأ شائع يصيب 12 مواطنًا من عائلة واحدة بـ«كورونا» (فيديو)

متحدث «البيئة» يعلق على ظاهرة تخزين الأغذية بسبب وباء «كورونا» (فيديو)

متحدث «البيئة» يعلق على ظاهرة تخزين الأغذية بسبب وباء «كورونا» (فيديو)

هل الامتناع عن زيارة الوالدين في ظل أزمة كورونا يعتبر من أنواع العقوق؟.. المطلق يجيب (فيديو)

هل الامتناع عن زيارة الوالدين في ظل أزمة كورونا يعتبر من أنواع العقوق؟.. المطلق يجيب (فيديو)

متحدث «الصحة»: لم نسجل أي وفيات اليوم بـ«كورونا».. وتعافي 49 حالة جديدة (فيديو)

متحدث «الصحة»: لم نسجل أي وفيات اليوم بـ«كورونا».. وتعافي 49 حالة جديدة (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>