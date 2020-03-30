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استشاري يوضح الفرق بين أعراض الإصابة بالأنفلونزا الموسمية و«كورونا»

استشاري يوضح الفرق بين أعراض الإصابة بالأنفلونزا الموسمية و«كورونا»
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تواصل- فريق التحرير:

كشف استشاري قلب وباطنة ورئيس قسم القلب والباطنة بمستشفى القطيف المركزي د. عيسى العقيلي، الفرق بين الإصابة بفيروس الأنفلونزا الموسمية وبين الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

ووفقاً لـ”اليوم” أكد “العقيلي” أن هناك عدة طرق للتفريق بين مصابي كورونا بالأعراض الخفيفة، ومرضى الإنفلونزا، فالمصاب بمرض كورونا يعاني من آلام شديدة في منطقة الحلق، بالإضافة لارتفاع درجة الحرارة بشكل مفاجئ، فضلا عن السعال الشديد المتواصل، غير المصاحب للبلغم «جاف».

وأوضح أن مريض كورونا لا يعاني من الزكام، فيما مريض الإنفلونزا يعاني من سعال خفيف، بالإضافة لزيادة الرشح «الزكام»، وكذلك الصداع يكون خفيفا، بخلاف كورونا، مشيرا إلى أن تطور مرض كورونا يسبب ضيقا شديدا في التنفس.

ولفت إلى أن 80% من المصابين بفيروس «كورونا» لا تظهر عليهم أعراض المرض، ويمكن التعافي منها، فيما تظهر بعض الأعراض الخفيفة لدى 10% أو 15%، مضيفا أن الأعراض الشديدة تظهر على نحو 5% تقريبا.

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