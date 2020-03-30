بُشرى سارة.. المملكة تبدأ تطوير أول لقاح لعلاج «كورونا»

تواصل – الرياض:

بدأ مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية في الحرس الوطني، إجراء تجارب لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، استنادا على لقاح كورونا السابق “متلازمة الشرق الأوسط” على متطوعين أصحاء.

وذكرت مصادر وفقاً لصحيفة “اليوم”، أن التجارب الطبية تجرى على عدة مراحل، أظهرت فيها المرحلة الأولى التي أجريت في أكسفورد، نتائج مبشرة، فيما تجرى المرحلة الأولى بالرياض.

وأشارت المصادر إلى إجراء تجربة اللقاح على أول 8 متطوعين، تم حقنهم بنسبة منخفضة من الفيروس خلال الأسبوعين الماضيين، بحيث يفصل بين المتطوع والآخر يومان، وستبدأ الدفعة الثانية بتلقي اللقاح خلال الأسبوع الحالي.