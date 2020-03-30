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تعميم مهم من «الضمان الصحي» لجميع شركات التأمين بشأن فيروس «كورونا»

تعميم مهم من «الضمان الصحي» لجميع شركات التأمين بشأن فيروس «كورونا»
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تواصل- واس:  

أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني تعميماً لجميع شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين، بمعاملة حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا معاملة الحالات الطارئة، وتقديم الخدمة مباشرةً دون الرجوع إلى شركة التأمين على أن يتم إبلاغ الشركة خلال 24 ساعة من وقت استقبال الحالة .

وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس ياسر المعارك أن حالات الاشتباه بفيروس كورونا الجديد 19 COVID، تعد من مستويات الرعاية الطبية العاجلة والمحددة من وزارة الصحة، التي يمكن للمؤمن له الحصول عليها خارج شبكة مقدمي الخدمة المعتمدة داخل المملكة؛ نظراً للظروف الراهنة وتعامل على أنها حالات طارئة

وأوضح المتحدث أن حالات الاشتباه تندرج تحت حالتين ” المخالطة لحالات تأكدت إصابتها بفيروس كورونا، أو الحالات القادمة من خارج المملكة والمشتبه بإصابتها بالفيروس”، مضيفاً أن هذا الإجراء يأتي في سياق مبادرات مجلس الضمان حيال دعم جهود القطاعات الحكومية، وتعزيز الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بتعزيز الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد أنه على جميع شركات التأمين الصحي المؤهلة ومقدمي الخدمة المعتمدين في القطاع الخاص، ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الصحية المتعلقة بالفرز والتشخيص والعلاج والعزل لجميع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس من المواطنين والمقيمين الذين لديهم تأمين.

ونوه المعارك بأن المجلس خصص عدداً من قنوات الاتصال لتقدم المعلومات عن نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة إضافة إلى الرد على الاستفسارات، وتلقي الملاحظات واستقبال الشكاوى من خلال مركز الهاتف الموحد رقم 920001177، إضافة إلى البوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa أو البريد الإلكتروني Info@cchi.gov.sa، وكذلك عبر تطبيق الهواتف الذكية وقنوات التواصل الاجتماعي “تويتر – فيسبوك – لنكد إن”، على الصفحة الرسمية للمجلس cchi.ksa .

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