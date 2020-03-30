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بداية من الغد.. «جيب حار» يرفع درجات الحرارة في بعض مناطق المملكة

بداية من الغد.. «جيب حار» يرفع درجات الحرارة في بعض مناطق المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الأرصاد حسن كراني؛ ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة بدءًا من غدٍ الثلاثاء؛ بسبب جيب حار قادم من القرن الإفريقي – بمشيئة الله –  يؤثر على بعض مناطق المملكة.

وقال “كراني”، في تغريدة بموقع “توتير”، إنه بدءًا من فجر الثلاثاء هناك جيب حار قادم من القرن الإفريقي، حيث تبدأ الحرارة ارتفاعها التدريجي، وتوقع أن تكون نهاية مارس مضطربة، موضحًا أن محور الهواء الحار سيتحول للوسط، والشرق، والشمال.

وأشار إلى أنه من منتصف يوم الأربعاء المقبل، يتوقع طقسًا صيفي الطابع، مع رؤية غير جيدة على الطرق، بجانب انتشار للسحب الممطرة، تبدأ على الشمال، والوسط، والشرقية، وأجزاء من جازان والمرتفعات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الإثنين، نشاطًا للرياح السطحية على مناطق: الشرقية، الرياض، نجران، الحدود الشمالية، والجوف، فيما تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

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