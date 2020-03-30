استقرار ووفرة.. أسواق «المواشي» بالمملكة تتحدى «كورونا»

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تشهد أسواق المواشي في المملكة، وفرة في المعروض، واستقرارًا في الأسعار، دون أن تتأثر بأزمة فيروس كورنا العالمية.

وأوضح مهتمون بأسواق الموشي، أن استقرار الأسعار؛ نظراً لوفرة المنتج المحلي بجانب استمرار الاستيراد من بعض الدول، إضافة إلى تشديد الجهات الرسمية رقابتها لمنع حدوث أي ارتفاع أو تلاعب.

بدوره، قال رئيس رابطة مربّي الماشية في السعودية سعود الهفتاء، في تصريحات صحفية، إن السوق المحلية تشهد وفرة في المعروض من المواشي الحية، موضحًا أن الأسعار مستقرة ولم تشهد أي تغير أو ارتفاع في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأكد أن المستورد لم ينقطع ولا يزال مستمرًّا، موضحًا أن وزير البيئة والمياه والزراعة التقى قبل نحو أسبوع بموردي المواشي الحية؛ للتأكد من استمرارية توريد المواشي للأسواق المحلية، ولبحث التسهيلات حيال ذلك.

وتنتج المملكة من المواشي سنويًّا نحو 16.9 مليون رأس؛ منها: تسعة ملايين رأس من الأغنام، ونحو 5.5 مليون رأس من الماعز، ونحو 1.4 مليون رأس من الإبل، ومليون رأس من الأبقار.

فيما بلغ إجمالي المواشي المستوردة نحو 8.5 مليون رأس؛ ليصل الإجمالي إلى نحو 25.4 مليون رأس.