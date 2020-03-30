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تعرف على أفضل توقيت لتنظيف المكيفات من الغبار

تعرف على أفضل توقيت لتنظيف المكيفات من الغبار
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تواصل – فريق التحرير:

يبحث كثيرون عن أفضل توقيت لتنظيف المكيفات من الغبار العالق على وحداتها الخارجية؛ للحفاظ على كفاءتها وتقليل الهدر الكهرباء.

وقال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند؛ إن “أفضل وقت لغسيل المكيفات وتنظيفها من الغبار العالق في وحداتها الخارجية كما الداخلية هو بعد انتهاء موسم الغبار في شهر يونيو بوجه عام”.

وأضاف في تغريدة بموقع تويتر أن التنظيف يكون “عبر الماء وذلك بعد قطع الكهرباء عنها وتجنب دخول الماء إلى اللوحة الكهربائية، ذلك لرفع كفاءة المكيفات وتقليل الهدر الكهربائي”.

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