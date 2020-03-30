هل يلزم سداد المخالفات المرورية لتمديد إقامة الوافدين؟.. «الجوازات» توضح

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أكدت المديرية العامة للجوازات، أن التمديد يتم لمدة 3 أشهر بشكل آلي للمقيمين الذين انتهت فترة إقامتهم، وأنه لا يلزم سداد المخالفات المرورية من أجل تفعيل التمديد.

جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى الجوازات عبر حسابها الرسمي في “تويتر” من أحد المقيمين بأن عليه مخالفات مرورية، فهل يلزمه السداد حتى يتم التمديد التلقائي له، وأوضحت الجوازات أن التمديد يتم «آليًا» دون الحاجة لأي إجراء أو مراجعة علمًا أن العمل جارٍ على التمديد تدريجيًا بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني وسيكون التمديد على مراحل .

وأشارت إلى أن الإعفاء من المقابل المالي يتم على الوافدين من المهن التجارية المنتهية إقاماتهم من تاريخ 20 مارس 2020 وحتى 30 يونيو 2020، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم «آليًا» لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.