«الداخلية» تنشر خريطة توضيحية لمراكز منع الدخول والخروج بـ«جدة»

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أوضحت وزارة الداخلية، مراكز ضبط منع الدخول والخروج في محافظة جدة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشرت وزارة الداخلية- عبر حسابها الرسمي في “تويتر”- خريطة لمراكز منع الدخول والخروج بمحافظة جدة، التي تضمنت: نقطة فرز هدى الشام، ومركز الضبط الأمني ذهبان، ومركز الضبط الأمني عسفان، ونقطة تفتيش أمني بريمان، ونقطة تفتيش أمكني الجموم.

وابانت الخريطة كذبلك نقاط فرز كبري بحرة الميت، ومركز الضبط الأمني بالشميسي، ومركز الضبط الأمني بالشميسي الجديد طريق جدة السريع، ومركز الضبط الأمني بالشميسي طريق جدة مكة القديم، ومركز الضبط الأمني السنابل طريق الساحل الجديد، ونقطة مركز سعيا طريق البيضاء.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت- أمس الأحد- تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة، ليكون ابتداءً من الساعة الثالثة عصرًا، بالإضافة إلى تعليق الدخول والخروج منها.