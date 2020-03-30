تنبيه عاجل من جامعة الإمام لطلاب «الانتساب» بشأن الاختبارات

تواصل – فريق التحرير:

أكدت جامعة الإمام، أن اختبارات الفصل الثاني لطلاب الانتساب ستكون في موعدها المحدد بتاريخ 16/ 8/ 1441هـ؛ أي بعد عشرة أيام من الآن.

وأشارت في تغريدة نشرتها على صفحة العمادة بموقع تويتر، أن التفاصيل والآلية سيتم الإعلان عنها قريبًا من خلال صفحة العمادة وحسابات العمادة الرسمية.

جاء الإعلان ردًا على مطالبة طلاب تأجيل الاختبار لما بعد شهر رمضان.

وكان مدير الجامعة قد بيّن من خلال منشور له قبل أيام، أن الاختبارات النهائية ستكون في موعدها؛ إلا إذا استمر تعليق الدراسة؛ فسيكون التقويم المستمر بديلًا عنها بالنسبة للمنتظمين.

وأوضح: “فيما يخص التعليم المطور (الانتساب)؛ فلهم إجراء آخر سيوضح لاحقًا لو استمر التعليق، يتمثل في تأجيل الاختبارات النهائية لما بعد شهر رمضان”.