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جمعية عناية تطلق مبادرة «الغسيل الكلوي المنزلي» للحد من انتشار «كورونا»

جمعية عناية تطلق مبادرة «الغسيل الكلوي المنزلي» للحد من انتشار «كورونا»
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تواصل- فريق التحرير:

نفذت جمعية عناية الخيرية العديد من المبادرات فى إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز  للحد من انتشار جائحة وباء كورونا الجديد ، حيث أطلقت مبادرة “الغسيل الكلوي المنزلي” وهى مبادرة تهدف إلى خدمة المرضى الذين هم بالعزل المنزلي  أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو من كبار السن ، وذلك لحمايتهم من وباء كورونا.

ويتم اختيار المرضى وفق أولوية الاحتياج ، حيث يشرف على هذه المبادرة فريق طبي متخصص مكون من استشاري أمراض كلى ومتخصصين بمكافحة العدوى وطاقم تمريض على أعلى مستوى من الخدمة.

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