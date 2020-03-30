جمعية عناية تطلق مبادرة «الغسيل الكلوي المنزلي» للحد من انتشار «كورونا»

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نفذت جمعية عناية الخيرية العديد من المبادرات فى إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للحد من انتشار جائحة وباء كورونا الجديد ، حيث أطلقت مبادرة “الغسيل الكلوي المنزلي” وهى مبادرة تهدف إلى خدمة المرضى الذين هم بالعزل المنزلي أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو من كبار السن ، وذلك لحمايتهم من وباء كورونا.

ويتم اختيار المرضى وفق أولوية الاحتياج ، حيث يشرف على هذه المبادرة فريق طبي متخصص مكون من استشاري أمراض كلى ومتخصصين بمكافحة العدوى وطاقم تمريض على أعلى مستوى من الخدمة.