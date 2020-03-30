بعد ترجمة مؤتمر الصحة بلغة الإشارة.. تعرف على عدد الصم بالمملكة

تواصل- فريق التحرير:

أكد مؤسس جمعية مترجمي لغة الإشارة علي الهزاني أهمية وجود ترجمة الإشارة في المؤتمرات الصحفية لوزارة الصحة بشأن أزمة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن هناك ما يصل إلى 720 ألف أصم وأصمة، معظمهم لا يقرأ ولا يكتب، ولا يعرف الأخبار إلا من لغة الإشارة.

وأوضح “الهزاني” لـ”عكاظ” أن هذه الفئة من حقها أن تعرف الإجراءات الاحترازية والوقائية، لذا كان يجب ألا يتم عزلهم عن الواقع المعايش، مشيراً إلى أنه في البداية كان الأمر تطوعيا بترجمة الإشارة للتوعية المرئية، لكن بعد أحداث كورونا تمت مخاطبة وزارة الصحة للمشاركة في توعية الصم والبكم، ليتم الترتيب لاحقا في مؤتمرات وزارة الصحة اليومية، بجوار المتحدث الرسمي.

وأشار إلى أن الكثير من الدول توفر مترجمي لغة الإشارة خصوصا عند حدوث أزمات مثل الزلازل والبراكين والأوبئة، لأن الصم فور مشاهدتهم المترجم يتابعونه، لأنهم يعلمون أن هناك حدثا مهما وكبيرا يجب أخذ الحيطة والحذر ومتابعته.