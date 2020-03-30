من رحم المعاناة.. مواطن يبتكر طريقة جديدة لتوفير كمامات طبية للوقاية من كورونا (فيديو)

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كشف المخترع معاذ بوعائشة عن تمكنه- بفضل الله- من ابتكار طباعة ثلاثية الأبعاد تتمكن من قياس تفاصيل الوجه بكل دقة وطباعة الكمامة الملائمة لكل وجه ، حيث استوحى هذه الفكرة من الأزمة الراهنة التي تمر به الدول في استخدام الكمامات الطبية.

وقال “بوعائشة” لـ” الإخبارية” أنه بالإضافة إلى ذلك تمكن من ابتكار لاصقة يمكن وضعها بمعصم اليد بكل سهولة ثم يوضع بها المعقم المستخدم للوصول إلى أعلى درجات السلامة للحماية من فيروس كورونا.