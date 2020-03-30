بلدية المخواة توضح حقيقة مقطع متداول لعامل نظافة يرش الماء من صهريج لمكافحة «كورونا»

تواصل- فريق التحرير:

تداول مغردون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديور لعامل نظافة يرش الماء بأحد الشوارع من صهريج لبلدية المخواة.

وأوضحت بلدية المخواة أن المقطع المتداول لعامل بلدية يرش الماء من أعلى صهريج على أنه تطهير وتعقيم، لا يمت لواقع الجهود العملية للتعقيم بصلة، مؤكدة أن الصهريج كان في طريق العودة لمقر التعبئة، والعامل كان يرش بقايا الماء على الأسفلت لتصريف ما تبقى من محلول، باجتهاد شخصي وعفوي- وفقاً لـ” عكاظ”-.

ولفتت إلى أن الجهود المكثفة للبلدية بحسب الطرق الصحيحة للتعقيم، وتسخير كافة الإمكانات والكوادر للقيام بالمهام في جميع المرافق الحيوية المتصلة بحياة وحركة المجتمع.