أخصائي يوضح الطريقة الصحية للتخلص من الكمامات والقفازات المستعملة

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كشف نائب أول الطب الباطني الدكتور أحمد رفعت حسن، عن الطريقة الصحية للتخلص من القفازات والكمامات الطبيبة، وذلك عن طريق سحبها إلى الأعلى برفق من الجزء الداخلي، ثم إلقائها مباشرة في حاوية النفايات المغلقة، وغسل اليدين جيداً ومن ثم نزع قناع الوجه من الخلف.

وأشار ” حسن” إلى أن القفازات المستخدمة والكمامات خطر في حالة لمسها للوجه، حيث أن الكمامة والقفازات ناقلة للعدوى عند وضعها على الأسطح قبل ارتدائها، أو عند وضع اليد على الوجه أثناء ارتدائها- وفقاً لـ” عكاظ”.

وأبان أن الساعات المحددة لاستخدام الكمامة والقفاز لا تزيد على 4 ساعات، وفي حالة البلل والاتساخ يتم تغييرها وإلقاؤها في أكياس بلاستيكية صفراء في المستشفيات، إذ توضع في حاويات يتم تطهيرها يومياً وتؤخذ إلى معمل نفايات طبية عن طريق شاحنات محمية ومعقمة ويتم حرقها بالكامل.