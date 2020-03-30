النظام الإيراني يحول متنزهاً إلى مقبرة جماعية لضحايا كورونا (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أقدم النظام الإيراني على تحويل متنزها عاما، في محافظة كرمانشاه، إلى مقبرة جماعية لدفن ضحايا فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19”.

يذكر أن مسؤولا بوزارة الصحة في إيران، أعلن أمس الأحد، أن إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 2640، وبلغ عدد المصابين 38309 أشخاص.

وكتب علي رضا وهاب زاده مستشار وزير الصحة الإيراني عبر حسابه في تويتر “في الـ24 ساعة الماضية كانت هناك 123 وفاة، و2901 إصابة، ما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 38309”.