الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

النظام الإيراني يحول متنزهاً إلى مقبرة جماعية لضحايا كورونا (فيديو)

النظام الإيراني يحول متنزهاً إلى مقبرة جماعية لضحايا كورونا (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أقدم النظام الإيراني على تحويل متنزها عاما، في محافظة كرمانشاه، إلى مقبرة جماعية لدفن ضحايا فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19”.

يذكر أن مسؤولا بوزارة الصحة في إيران، أعلن أمس الأحد، أن إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 2640، وبلغ عدد المصابين 38309 أشخاص.

وكتب علي رضا وهاب زاده مستشار وزير الصحة الإيراني عبر حسابه في تويتر “في الـ24 ساعة الماضية كانت هناك 123 وفاة، و2901 إصابة، ما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 38309”.

 

 

 

مواد ذات صلة

أمضوا 14 يوما.. خروج الدفعة الأولى من الحجر الصحي بسبب كورونا (فيديو)

أمضوا 14 يوما.. خروج الدفعة الأولى من الحجر الصحي بسبب كورونا (فيديو)

هل يُستخدم الملح الخشن في تعقيم المطابخ ضد كورونا؟.. «الصحة» توضح

هل يُستخدم الملح الخشن في تعقيم المطابخ ضد كورونا؟.. «الصحة» توضح

إمارة مكة تحدد مراكز ضبط الدخول والخروج من وإلى جدة

إمارة مكة تحدد مراكز ضبط الدخول والخروج من وإلى جدة

بشرى سارة من «البنوك» لأصحاب الأقساط والقروض

بشرى سارة من «البنوك» لأصحاب الأقساط والقروض

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>