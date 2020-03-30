هل يُستخدم الملح الخشن في تعقيم المطابخ ضد كورونا؟.. «الصحة» توضح

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، أنه لا توجد دراسات علمية تثبت أن الملح الخشن يمكن أن يُستخدم كمطهر أو معقم لتطهير أغراض المتاجر قبل وضعها في المطابخ للوقاية من كورونا.

وقالت الوزارة، في ردها على استفسارات بهذا الشأن أنه لا توجد دراسات علمية كافية تثبت ذلك، مبيناً أنه بشكل عام ينتقل فيروس كورونا الجديد عن طريق رذاذ العطاس أو السعال من المصابين بشكل مباشر، أو عن طريق لمس الأسطح الملوثة بالفيروس ومن ثم لمس العين والأنف أو الفم.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه ينصح بالمداومة على غسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام المعقم الكحولي للوقاية من فيروس كورونا.