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أمضوا 14 يوما.. خروج الدفعة الأولى من الحجر الصحي بسبب كورونا (فيديو)

أمضوا 14 يوما.. خروج الدفعة الأولى من الحجر الصحي بسبب كورونا (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة خروج الدفعة الأولى ممن أمضوا 14 يوماً في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد19 بعد أن أثبتت نتائج التحاليل سلامتهم من الفيروس.

ونشرت الإمارة، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أوضحت من خلاله أنه سيتم تسهيل نقل الأفراد إلى ذويهم في مُدنهم.

وتحدث خلال المقطع، عدد من أعضاء الفريق الصحي الذي أشرف عليهم معبرين عن سعادتهم بخروجهم وهم بصحة جيدة، وأنهم سيودعونهم بالورود.

وقال عدد ممن مكثوا في الحجر الصحي عن سعادتهم الكبيرة بما قدم لهم من وزارة الصحة والجهات الأخرى، وبما رأوه من الاهتمام الكبير بهم، خلال تلك الفترة، حتى الترحيب بخروجهم سالمين بباقات الورد.

وقال أحد الأشخاص بعد خروجه من الحجر الصحي أن السلاح الأقوى لمواجهة فيروس كورونا هو البقاء في المنازل.

 

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